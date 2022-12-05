Зокрема, знаменитість Наталка Денисенко розповіла, що її коханий їде у далеке та тривале "відрядження".

Популярна українська актриса Наталка Денисенко вкотре провела чоловіка – актора Андрія Федінчика – на передову. Зірка "Кріпосної" зізналася на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз, що прощання з коханим завжди переживає болісно. На цей раз не став винятком.

Зокрема, знаменитість розповіла, що її коханий їде у далеке та тривале "відрядження". Актриса через це вкрай засмучена, адже знає, куди вирушає Федінчик.

"Причина мого поганого настрою всі ці дні – далеке та довге "відрядження" чоловіка… Ось провела. Я вже знаю, що таке довго чекати, і я вже знаю, що "там", тому я дуже засмучена, м'яко кажучи", – поділилася актриса Наталка Денисенко.

Варто зазначити, що Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року у Чернігові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Найбільш відома як виконавиця ролі Лариси Яхонтівни у серіалі "Кріпосна".

Актриса одружена зі своїм колегою Андрієм Федінчиком з 2017 року. У них є син Андрій (2017). 5 березня Денисенко повідомляла, що Федінчик вступив до лав територіальної оборони Житомира.

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