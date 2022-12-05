В частности, знаменитость Наталка Денисенко рассказала, что ее любимый едет в далекую и длительную "командировку".

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко в очередной раз провела супруга – актера Андрея Фединчика – на передовую. Звезда "Крепостной" призналась на своей странице в Инстаграм-Сториз, что прощание с любимым всегда переживает болезненно. Этот раз не стал исключением.

В частности, знаменитость рассказала, что ее любимый едет в далекую и длительную "командировку". Актриса из-за этого крайне расстроена, ведь знает, куда отправляется Фединчик.

"Причина моего плохого настроения все эти дни – далекая и долгая "командировка" мужа… Вот провела. Я уже знаю, что такое долго ждать, и я уже знаю, что "там", поэтому я очень расстроена, мягко говоря", – поделилась актриса Наталка Денисенко.

Стоит отметить, что Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. У них есть сын Андрей (2017). 5 марта Денисенко сообщала, что Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.