Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня щорічно відзначається День Збройних сил України. Це свято завжди було цінним для українського народу, але у 2022 році його важливість зросла у рази. Українські зірки не втрачають можливості подякувати ЗСУ.

Наприклад, відомий шеф-кухар і беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво опублікував в Інстаграм зворушливий пост.

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що саме завдяки українським захисникам та захисникам він все ще залишається живим.

"Я прокинувся, бо у нас є ЗСУ. Вчора у мене був вихідний, бо в нас є ЗСУ. Знімаюся в Майстер Шеф, бо є ЗСУ. Їжджу до зали і тренуюся, бо є ЗСУ. А ще ходжу на базар , зустрічаюся з друзями, дивлюся кіно вечорами, їм гарячу домашню їжу, ходжу в чистих речах, відчуваю себе в безпеці, коментую все, що вважаю за потрібне, говорю якою захочу мовою, у мене досі українські документи, іноземцем живу там, де почуваюся як удома. Я взагалі досі живу. Це все завдяки вам", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" вірить, що після перемоги України, Збройні Сили України посядуть високе місце серед світових армій. Бо лише українські хлопці знають, що таке боротись із абсолютним злом.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував дегустацію їжі з Мака.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" наважився використати українські приправи, які недолюблював.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вправу для ніг, змусивши розплакатися киян.