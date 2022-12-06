Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня щорічно відзначається День Збройних Сил України. Це свято завжди було цінним для українського народу, але у 2022 році його важливість зросла у рази. Українські зірки не втрачають можливості подякувати ЗСУ.
Так, дружина відомого телеведучого Григорія Решетника у своєму Інстаграмі порівняла українських захисників із героями із голлівудських фільмів.
"Раніше справжніх Героїв-кіборгів бачила тільки в голлівудських бойовиках. Але тепер я знаю, що вони справді існують - в Україні, на передовій, у ЗСУ. Низько кланяємось вам усім і дякуємо за нашу свободу!!! Хай зберігає Вас Бог", - зазначила Христина Решетник.
Крім того, дружина відомого телеведучого Григорія Решетника опублікувала кадри, де українські захисники показують свою майстерність володіння зброєю.
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У коментарях українці приєдналися до привітань та написали свої захоплені слова під постом Христини Решетник: "Кращі, дякую! Здоров'я Вам, сил і терпіння та Божої турботи", "Зі святом дорогі наші захисники, бережіть себе", "Кращий".
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.