Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки дуету "Час та Скло". Тепер зірка активно займається сольною кар'єрою та веде соцмережі. Не забуває Надя і про ТікТок, де активно ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Дорофєєва приєдналася до тренду з музикою із серіалу "Венздей", який набирає обертів на майданчику.

Зірка поділилася кадрами з гримерки та деякими образами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ти красива. дякую за концерт у Києві! це було неймовірно, кайфую від тебе і твоїх пісень, чекаю наступного концерту!", "дуже хороша на концерти ти була, дякую", "Хороша наша українка", "Неймовірна", "твій образ у Києві був просто", "Ти дуже хороша, "Ви така красива", "Якщо Надю загримувати, буде дуже схожа", "Надія у нас тепер Венздей".

Нагадаємо, Дорофєєва в новому образі блиснула ідеальним животиком.

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