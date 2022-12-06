Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня, в українських захисників свято – День Збройних сил України. Цей день завжди був важливим для українців, адже саме 6 грудня 31 рік тому було ухвалено закон України "Про Збройні сили України".
Український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко привітав в Інстаграм українських захисників з їхнім професійним святом.
Євген Клопотенко закликав українців пам'ятати, що захисники на фронті готові вмирати заради життя. Вони захищають найважливіше – кордони України для того, щоб решта українців могла зберегти її душу. Тому перед мирними людьми також лежить велика відповідальність.
"Наша відповідальність – наповнювати життям все українське, кричати про Україну, тримати її культуру. Наші герої мають повернутися в Україну, яка дихає життям і цінностями, гідних їх. А ми маємо бути українцями, які гідні своїх героїв. Будь-якої подяки замало. Живемо зараз заради один одного. Слава ЗСУ!", - зазначив Євген Клопотенко.
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Користувачі мережі погодилися з думкою кухаря, а також залишали свої слова подяки для українських захисників та захисниць, які борються на фронті з російськими окупантами.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.