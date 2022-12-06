Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных сил Украины. Этот день всегда был важным для украинцев, ведь именно 6 декабря 31 год назад был принят закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

Украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поздравил в Инстаграм украинских защитников с их профессиональным праздником.

Евгений Клопотенко призвал украинцев помнить, что защитники на фронте готовы умирать ради жизни. Они защищают самое важное – границы Украины для того, чтобы остальные украинцы могли сохранить ее душу. Потому перед мирными людьми тоже лежит большая ответственность.

"Наша ответственность – наполнять жизнью все украинское, кричать об Украине, держать ее культуру. Наши герои должны вернуться в Украину, дышащую жизнью и ценностями, достойных их. А мы должны быть украинцами, которые достойны своих героев. Любой благодарности маловато. Живем сейчас ради друг друга. Слава ВСУ!", - отметил Евгений Клопотенко.

Пользователи сети согласились с мнением повара, а также осталяли свои слова благодарности для украинских защитников и защитниц, которые сражаются на фронте с российскими оккупантами.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.