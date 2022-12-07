Популярний український музикант, колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа і кілька тижнів тому презентував дуетний трек зі співачкою Анною Трінчер, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото та відео з військовими та розповів про свою найбільшу мрію.

Як видно, свою посаду Олексій присвятив українським захисникам у День Збройних Сил України. На кадрах можна побачити тяжку щоденну роботу військових зі знищення ворога. А у підписі до публікації Позитив щиро подякував ЗСУ за все і розповів, про що він зараз мріє найбільше.

"За кожень день, за усмішки рідних, за дітей, за віру в майбутнє, кожну ноту і кожне слово в пісні, я завдячую вам! Нашим Янголам! Ви даруєте нам життя і знищуєте тих, хто його хоче відібрати! Я чекаю на той день, коли побачу вас поруч з вашими дітьми, жінками і ми знову будемо збиратися і говорити на усі теми, побутові проблеми, обійматися і співати пісні під падіком, вибачатися перед сусідами і жити! Жити так, як ми хочемо! Вільно! А поки молюся, щоб кожен твій постріл, брате, наблизив нас до таких святих моментів!", - написав артист.

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