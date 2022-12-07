Популярный украинский музыкант, бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа и несколько недель назад презентовал дуэтный трек с певицей Анной Тринчер, часто радует поклонников яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото и видео с военными и рассказал о своей самой большой мечте.

Как видно, свой пост Алексей посвятил украинским защитникам в День Вооруженных сил Украины. На кадрах можно увидеть тяжелую ежедневную работу военных по уничтожению врага. А в подписи к публикации Позитив искренне поблагодарил ВСУ за все и рассказал, о чем он сейчас мечтает больше всего.

"За каждый день, за улыбки родных, за детей, за веру в будущее, каждую ноту и каждое слово в песне, я благодарю вас! Нашим Ангелам! Вы дарите нам жизнь и уничтожаете тех, кто ее хочет отобрать! Я жду того дня, когда увижу вас рядом с вашими детьми, женщинами и мы снова будем собираться и говорить на все темы, бытовые проблемы, обниматься и петь песни под благодарностью, извиняться перед соседями и жить! Жить так, как мы хотим! Свободно! А пока молюсь, чтобы каждый твой выстрел, брат, приблизил нас к таким святым моментам!", - написал артист.

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