На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати млинці з ікрою минтая.

"А ви знали, що Японія споживає 90% виробленої ікри минтая у світі? Можливо, тому там так багато довгожителів? Це дуже простий, доступний і одночасно корисний та смачний продукт. Обов’язково спробуйте! Особливо зараз, коли замало тепла і вітамінів", — радить Володимир Ярославський.

Для млинців:

-500г молока

-190г борошна

-2 яйця

-дрібка солі

-35 г цукру

-35 г рослинного або вершкового масла

А ось ікру зірка "Мастер Шеф" збив із цибулькою на одеський манір. Для начинки потрібні:

-1 Баночка ікри

-пів червоної цибулини (краще Кримської)

-чорний перець свіжозмелений

-декілька крапель яблучного чи винного оцту

-100г рослинної олії

"Я беру частину молока, приблизно 200г, додаю яйце, цукор, сіль, борошно і замішую вінчиком густеньке тісто, консистенцією, як сметана.❗️Таким чином все борошно повністю вимішується і не буде грудочок. Далі розбавляю суміш залишком молока. Окремо розтоплюю вершкове масло з олією, щоб було теплим, і вливаю до тіста. Ще раз перемішую і тісто готово.❗️Вершкове масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню. А ще, суміш однорідна і без пухирців. Край млинців також буде рівний і м’який. Смажу на середньому вогні на спеціальній пательні", — пояснює шеф-кухар.

Далі готуємо начинку. Цибулинку ріжемо дуже дрібненьким кубиком, додаємо меленого чорного перцю, декілька крапель оцту і починаємо вінчиком збивати, наче крем. Потроху тоненькою струйкою додаємо рослинну олію, аби вийшла щільна смачна суміш.

"Спробуйте на смак і використовуйте як просту начинку для млинців, тостів, можна навіть на авокадо тост! Ви тільки спробуйте!❗️Кількість цибулі можете брати на свій смак. Думаю, що можна брати ще білу частину молодої зеленої цибульки ))) Смачного вам і корисної їжі!", — додав Ярославський.

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