Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала миле відео та розповіла про свій новий вебінар, щоправда, у коментарях почали обговорювати зовсім інше.

Як видно, Дашу знято у ролику на відпочинку в Буковелі. Перед камерою вона з'явилася у затишній кімнаті з дерева, розташувавшись у кріслі та тримаючи в руках чашку з кавою. Перед камерою блогерка з'явилася у теплому білому светрі, тоді як її ноги залишилися не прикриті. Волосся Даші зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на губах.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Коли готуюся до нашого вебінару та переглядаю результати наших учнів – розумію, що все не дарма". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Які губи. Що за помада/олівець?", "Звідки толстовка? Круто!", "Вам дуже підходить мейк - тільки виділені губки, + очі само собою, але коли тільки губи, то є добре", "Дуже красиве худи, який бренд?", "Це ж круто", "А мене дуже цікавить, звідки чашка? Ви прекрасна!", "Що це за курс? Дуже цікаво", "Даша, а що за світшот на Вас?", "Що це за помада?", "Дуже гарний відтінок помади".

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