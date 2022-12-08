Як пише Politeka.net, Оля Сумська - відома українська актриса, яка майже 40 років радує українців грою у театрі та кіно. При цьому зірка вже отримала звання Народної та Заслуженої артистки України та не збирається зупинятися. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля показав, як виглядає у хустці, поділившись новим фото у своєму блозі.

"З днем української хустки!", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Найкрасивіша жінка України", "Красуня Олечка", "Наша Роксолана", "Справжня українка", "Покажіть, як ви в'яжете хустку, дякую", "Справжня українська краса. Неймовірна", "Ви неймовірно красива жінка, хустки вам підходять ", "Ольга В'ячеславівно, ви в червоному платку схожі на свою маму!! Перед очима її фотографія в червоному платку!".

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