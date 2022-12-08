Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який був одружений до 2020 року на Олені Войченко. Дружина йому народила двох дітей - сина Евана та дочку Емілію. А після розлучення у 2020 році Володимир відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Вже з літа поточного року пара перестала з'являтися разом, а нещодавно стало відомо про розлучення Остапчука. Хоча підтвердження інформації немає, пара перестала стежити один за одним в Інстаграм.
А цього разу Володимир показав свого сина, який зараз перебуває у Канаді із колишньою дружиною.
"Схожий на тата", - написала фанатка у коментарі.
А раніше Володимир розповів про те, скільки дітям зараз років.
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"Скільки років вашим дітям", - спитала фанатка.
"Сину Евану 4", - написав Володимир і показав ще одну фотографію своєї дитини.
"Емілії 9", - написав на ще одному сторіс Остапчук і показав дочку.
Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення розповів, які дівчата йому подобається
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук після новини про розлучення заговорив про своїх дітей, які перебувають у Канаді
Також Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення раптово опинився за кордоном