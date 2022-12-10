Алекс Топольський розповів, що давно перестав спілкуватися із родиною батька, яка проживала на росії. Але з рідним братом Максимом Топольським, відносини він підтримував.

Як повідомляє Politeka.net, у головного героя 12-го сезону шоу "Холостяк" (СТБ) Алекса Топольського на росії проживає рідний брат по батьковій лінії. Вони були дуже близькими і завжди були підтримкою один для одного, незважаючи на відстань. В інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-каналу "Люкс ФМ" він зізнався, що їхні теплі стосунки повністю припинилися після 24 лютого.

Алекс Топольський розповів, що давно перестав спілкуватися із родиною батька, яка проживала на росії. Але з рідним братом Максимом Топольським, відносини він підтримував до вторгнення росії в Україну.

Його брат потрапив під вплив російської пропаганди та після 24 лютого почав писати брату абсурдні повідомлення про "визволителів" України.

"Це непростий момент. З Максом у нас були дуже круті стосунки. Він мені допомагав, був дуже класним старшим братом. Перше наше спілкування, перші розмови після повномасштабного вторгнення - я був у шоці від його позиції. Я не очікував такого, коли ми говорили. відкрито та відверто", – зізнався Алекс Топольський .

Незважаючи на затуманений пропагандою розум брата, Топольський не залишав надій довести правду.

Він показував реакцію світу на все це, скинув йому кілька ресурсів новин, де потрібно черпати інформацію, де є об'єктивна правда. Завдяки терпінню та бажанню достукатися до родича "Холостяку" це вдалося.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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