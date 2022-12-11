Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка прославилася в тому числі завдяки своєму альбому "Королева ночі", де однойменна пісня стала справжнім хітом серед українців. Оля, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Полякова вирішила перекласти свій хіт "Королева ночі" українською мовою.

При цьому артистка вирішила слово "Вільний" не перекладати українською, залишивши його в тексті таким самим. Це обурило деяких фанів, які вказали на проблему Олі. Полякова вирішила відповісти хейтерам, опублікувавши нове сторіс.

"Ооох, набігло за слово "вільний" у перекладі Королеви. А воно є! Як і слово "Свобода". Навіть у гімні "Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу...".

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