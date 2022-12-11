Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий західний бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті вже з'явилося кілька фаворитів та одна з них – модель Катерина Лозовицька. Учасниця на новому відео в Інстаграмах показала, як віддалася поцілункам з Алексом наодинці.

"Варто чекати… Цей момент заслуговує на особливу пісню", - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Котушка, милашка будь щаслива", "Я так не за одну учасницю всіх сезонів не вболівала як за Катю", "Дуже романтично! Катя, ви мій фаворит на проекті з першого випуску", "Ну що вибрав тебе цей супер ріелтор?? ?Продаєте пентхауси на Бродвеї?", "Я знаю, що Катюшка моя улюблена, буде з цим чоловіком", "Це дуже романтично. Кращі поцілунки у вас, він вас не заслуговує, ви занадто шикарна для нього", "Катюша я вболіваю тільки за Вас. Яке ви сонечко. Нехай вам щастить у житті".

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський вперше зізнався, скільки заробляє та витрачає на життя в США.

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