Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва засумувала про минуле життя у мирний час.

Популярна українська виконавиця, відома актриса, співачка та модель Даша Астаф'єва щодня розповідає про себе, вражає образи та інтригує розповідями про нову роботу. Оскільки зірка захоплена новими проектами, у звичних зйомках Даша зараз не бере участі.

Ностальгуючи про минулі часи та мирні дні за улюбленою роботою, Даша представила пам'ятні кадри з однієї з улюблених зйомок. На чорно-білих кадрах Астаф'єва розкрила собі з чуттєвішого і водночас – елегантного боку.

"Забула себе такою" - додала Даша від себе під кадрами.

У мережі почали реагувати на фото:

«Чарівна, сильна, справжня 🖤; 2 фото схоже, це що було метою? 🙂; Схожа на Моніку Белуччі 😁🌹🥰; 👏 геній 💕; Дуже! 🔥; Блискуче!; Добре); А мене зняти 😢».

Також Даша займається благодійністю та допомагає ЗСУ. Однак, незважаючи на насичений графік, намагається артистка приділити увагу і собі. Особливо Астаф'єва воліє тренування в спортзалі та заняття йогою.

Живе зірка у столиці, тож деякі з її захоплень довелося коригувати під сучасний графік фактично кожного українця.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.