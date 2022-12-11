Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева затосковала о прошлой жизни в мирное время.

Популярная украинская исполнительница, известная актриса, певица и модель Даша Астафьева каждый день рассказывает о себе, впечатляет образа и интригует рассказами о новой работе. Поскольку звезда увлечена новыми проектами, в привычных съемках Даша сейчас не участвует.

Ностальгируя о прошлых времена и мирных днях за любимой работой, Даша представила памятные кадры из одной из любимых съемок. На черно-белых кадрах Астафьева раскрыла себе с более чувственной и одновременно с тем – элегантной стороны.

«Забыла себя такой» - добавила Даша от себя под кадрами.

В сети принялись реагировать на фото:

«Волшебная, сильная, настоящая 🖤; 2 фото похоже, это что было целью ? 🙂; Похожа на Монику Белуччи😁🌹🥰; 👏 гений 💕; Очень!🔥; Блестяще!; Хорошо); А меня поснимать 😢».

Также Даша занимается благотворительностью и помогает ВСУ. Однако несмотря на насыщенный график, старается артистка уделить внимание и себе. В особенности Астафьева предпочитает тренировки в спортзале и занятия йогой.

Живет звезда в столице, поэтому некоторые из ее увлечений пришлось корректировать под современный график фактически каждого украинца.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.