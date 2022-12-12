Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома співачка, яка будувала кар'єру в Росії українського походження. Але після 24 лютого артистка підтримала Україну. Зірка 9 місяців не виступала, а днями дала концерт у Ризі.

"Вперше за 20 років кар'єри в мене була перерва у дев'ять місяців. Я – Віра. Я – українка. Зараз у моїй країні війна, тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сидіти і просто робити хороші справи. Весь цей час я зі своєю країною, я допомагаю", - сказала Брежнєва зі сцени та розплакалася.

Після цього зірка опублікувала зворушливий пост у своєму блозі.

"Гарний вийшов концерт 7.12 у Ризі, приголомшлива атмосфера.. стільки почуттів та емоцій. Дуже хвилююче було починати після перерви більше, ніж 9 місяців. Але я рада, що це сталося", - написала Віра і розповіла про український фонд, для якого збирала гроші під час виступу.

У коментарях, окрім вдячних українців, з'явилися і колишні фанати з росії, які почали критикувати зірку.

"Рада їй, нехай не повертається в Росії, зачмиримо", "Ну, нарешті визначилася за 9 міс., Сподіваюся, більше не побачимо її в Росії !!!", "Ти і твоя Україна програєте !!!".

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