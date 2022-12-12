Артист Артем Пивоваров виконав свою чергову пісню, а після цього на сцену піднявся чоловік у військовій формі.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак Артем Пивоваров опублікував відео з концерту в Черкасах, під час якого український військовий зробив пропозицію своєї коханої. Зворушливі кадри були опубліковані на сторінці музиканта в Інстаграм .

Артист Артем Пивоваров виконав свою чергову пісню, а після цього на сцену піднявся чоловік у військовій формі. У руках він тримав букет троянд. Військовий узяв мікрофон і зворушливо звернувся до коханої.

"Я хотів би звернутися до однієї особливої ​​дівчини. Вона сидить на 12 місці, 14 ряд. І попросив би вийти її сюди, до сцени", - сказав український захисник. Він запросив її на сцену, щоб поставити одне запитання: "Ти згодна вийти за мене?"

Весь цей час команда артиста грала на інструментах мелодію. Під оплески глядачів та Артема Пивоварова дівчина прийняла пропозицію військового.

У коментарях під відео користувачі мережі зворушилися і відзначили, що ледве могли стримати сльози: "Неможливо було стримати сльози", "Це просто неймовірно", "Прямо в самісіньке серце", "Так зворушливо!", "Нехай вони будуть щасливі і ніщо їх не розлучить!

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