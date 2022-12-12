Артист Артем Пивоваров исполнил свою очередную песню, а после этого на сцену поднялся мужчина в военной форме.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец Артем Пивоваров опубликовал видео с концерта в Черкассах, во время которого украинский военный сделал предложение своей возлюбленной. Трогательные кадры были опубликованы на странице музыканта в Инстаграм.

Артист Артем Пивоваров исполнил свою очередную песню, а после этого на сцену поднялся мужчина в военной форме. В руках он держал букет розовых роз. Военный взял микрофон и трогательно обратился к любимой.

"Я хотел бы обратиться к одной особой девушке. Она сидит на 12 месте, 14 ряд. И попросил бы выйти ее сюда, к сцене", — сказал украинский защитник. Он пригласил ее на сцену, чтобы задать один вопрос: "Ты согласна выйти за меня?".

Все это время команда артиста играла на инструментах мелодию. Под аплодисменты зрителей и Артема Пивоварова девушка приняла предложение военного.

В комментариях под видео пользователи сети умилились и отметили, что едва были в силах сдержать слезы: "Невозможно было сдержать слезы", "Это просто невероятно", "Прямо в самое сердце", "Так трогательно!", "Пусть они будут счастливы и ничто их не разлучит!".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.