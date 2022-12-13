Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася фрагментом нового випуску шоу "Дорослі дівчатка", де вони з Олею Поляковою обговорювали тему ворожок, екстрасенсів та медіумів під час війни.

Як видно, у цьому фрагменті випуску Маша відверто розповіла про свій досвід спілкування з ворожками. Це сталося за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами телезірки, вона обдзвонила 5-7 ворожок, у яких питала про чутки, які на той час ходили про початок війни. І всі, як одна, запевнили Машу, що нічого не буде.

"Зателефонувала я, значить, ворожкам якось у лютому. Щоб дізнатися, чи відбудеться в Україні велике вороже вторгнення. Ця, та ще купа історій у новому випуску #ДоросліДівчатка на моєму каналі!", - написала Єфросиніна у підписі до публікації.

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