Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка та бізнесвумен Катерина Репяхова та знаменитий музикант Віктор Павлик часто стають об'єктами злих жартів про різницю у віці - чоловік старше своєї 28-річної дружини вдвічі. Але Катерина не звертає уваги на критику та продовжує ділитися особистими кадрами на своїй сторінці в Інстаграм .

Так, Катерина Репяхова разом із сім'єю знялася у передсвятковій фотосесії та підкорила шанувальників атмосферними кадрами. Для теплих новорічних зйомок біля ялинки сімейка вбралася у стилі family-look, що додало кадрам особливого настрою.

Основним кольором був обраний бежевий та чорний. Так, Віктор Павлик та Катерина Репяхова приміряли повсякденне вбрання в однакових кольорах. Вони позували біля вікна, біля ялинки, а також розмістилися на дивані із сіном Михайлом.

Шанувальникам дуже сподобалася фотосесія і вони написали багато теплих коментарів: "Як приємно дивитися на щасливі очі людей", "Дуже красиво і гармонійно дивіться всі разом!", "Дуже красиво. Око не відірвати", "Так красиво та круто", "Кохання вам довгі роки".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

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