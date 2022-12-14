Як повідомляє Politeka.net, традиційне швейцарське фондю, як правило, складається з комбінації двох сирів – грюєра та ементалю, які топлять у сухому білому вині, іноді з додаванням киршу – вишневої горілки.
Український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом українського фондю на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз .
"Ви не уявляєте наскільки смачне українське фондю. Прості інгредієнти – нереальний смак", - зазначив переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Були нетверезими: в Польщі у серйозній ДТП постраждало багато українців, кадри
"Від такого президента я б не відмовилася": росіяни різко змінили своє ставлення до Галкіна
Робота генератора призвела до трагічних наслідків на Закарпатті: рятувальники розкрили деталі
"Губні добрі підкачала": Кароль збентежила українок новим селфі, засвітивши обличчя поблизу
Складові:
- картопля – 5 штук
- морква – 1 штука
- цибуля – 1 штука
- вершкове масло – 50 г
- сир – 180 г.
- квашений огірок 1-2 штуки
- Сіль, чорний перець
Спосіб приготування:
1. Очищені від шкірки картоплю, моркву та цибулю нарізаємо великими кубиками.
2.В сотейник налити води та додати вершкове масло. Покласти нарізані овочі - вода повинна трохи їх покривати. Тушити 30-35 хвилин.
3.Пересипати овочі в горщик, додати нарізані кубиками огірки та сир. Випікати в духовці при 180 градусах близько 10 хвилин.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.