Як повідомляє Politeka.net, традиційне швейцарське фондю, як правило, складається з комбінації двох сирів – грюєра та ементалю, які топлять у сухому білому вині, іноді з додаванням киршу – вишневої горілки.

Український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом українського фондю на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз .

"Ви не уявляєте наскільки смачне українське фондю. Прості інгредієнти – нереальний смак", - зазначив переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко.

Складові:

картопля – 5 штук

морква – 1 штука

цибуля – 1 штука

вершкове масло – 50 г

сир – 180 г.

квашений огірок 1-2 штуки

Сіль, чорний перець

Спосіб приготування:

1. Очищені від шкірки картоплю, моркву та цибулю нарізаємо великими кубиками.

2.В сотейник налити води та додати вершкове масло. Покласти нарізані овочі - вода повинна трохи їх покривати. Тушити 30-35 хвилин.

3.Пересипати овочі в горщик, додати нарізані кубиками огірки та сир. Випікати в духовці при 180 градусах близько 10 хвилин.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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