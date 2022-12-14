Как сообщает Politeka.net, традиционное швейцарское фондю, как правило, состоит из комбинации двух сыров – грюйера и эмменталя, которые топят в сухом белом вине, иногда с добавлением кирша – вишневой водки.

Украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом украинского фондю на своей странице в Инстаграм-Сториз.

"Вы не представляете насколько вкусное украинское фондю. Простые ингридиенты - нереальный вкус", - отметил победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

картофель – 5 штук

морковь – 1 штука

лук – 1 штука

сливочное масло – 50 г

сыр – 180 г.

квашеный огурец 1-2 штуки

Соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Очищенные от кожуры картофель, морковь и лук нарезаем крупными кубиками.

2.В сотейник налить воды и добавить сливочное масло. Положить нарезанные овощи - вода должна слегка их покрывать. Тушить 30-35 минут.

3.Пересыпать овощи в горщик, добавить нарезанные кубиками огурцы и сыр. Выпекать в духовке при 180 градусах около 10 минут.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.