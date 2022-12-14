Українська співачка Тіна Кароль продовжує працювати над новими композиціями та виступає за кордоном. Нещодавно стало відомо, що артистка та UAnimals презентують новорічну пісню про екоцид. Спеціально до сторіччя композиції «Carol of the Bells» артистка переспіла її разом із хором.

Артистка вирішила висловитися про своє рішення докладніше, про що повідомила Фантіна у себе в Інстаграмі на сторінці. За словами Кароль, війна знищує життя у повному розумінні цього слова

«Пісня «Щедрик» є символом різдвяного дива, а Україна є символом людського дива стійкості та незламності, дива, що весь час війни захищає світ», - каже артистка.

«Тіна Кароль просто чудова патріотка та співачка. Ми Вас обожнюємо; Доброго ранку маленька чарівна принцеса, дуже добре слава Україні» - підтримують у мережі.

Раніше Кароль показала добірку своїх селфі із яскравою обробкою, завдяки якій отримала багато компліментів. Зірці було достатньо покрутитись перед об'єктивом і посміхнутися, щоб виглядати привабливо.

Однак у мережі звернули увагу на губи артистки.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до журі Нацвідбору Євробачення-2023.

Також повідомлялося, що вибухнув перший скандал на Нацвідборі - дісталося Джамалі та Тіні Кароль.