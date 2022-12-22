Как пишет Politeka.net, на днях прошел Нацотбор на Евровидение 2023, где победила группа TVORCHI. Второе место заняла певица под псевдонимом KRUTb, а тройку замкнула Jerry Heil. Как обычно бывает, после Нацотбора многие остались недовольными результатами голосования. На страничке "Евровидения" организаторы решили спросить у украинцев, что им больше всего понравилось в этом Нацотборе.

"Какой момент запомнился вам из Нацотбора больше всего?", - было написано в публикации.

Украинцы начали делится своими ощущениями в комментариях:

"Момент массовой покупки Мариной Круть навязчивой рекламы во всех соцсетях и ее неумение проигрывать достойно";

"когда Сердючка откровенно сказала о подтасовке голосов. Будто шутка. По закону свободной воли все должны говорить правду. Люди думают что это шутка была, а вам открыто сказали правду. Я не согласен с результатом этого голосования";

"галимый вокал Jerry Heil".

Напомним, новый скандал с Нацотбором на Евровидение-2023, TVORCHI выдвинули два обвинения

А еще Politeka сообщала, что Кондратюк разочаровался в Нацотборе на "Евровидение-2023" и пояснил причину

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о "тяжелой" песне, которую исполнила на Нацотборе



