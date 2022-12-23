Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала яскраве відео, на якому показала, як презентувала свою україномовну пісню на телебаченні.

Як виявилося, Ліда прийшла до студії ранкового шоу на телеканалі "ДОМ", де поспілкувалася з ведучими та наживо заспівала новий хіт "З тобою". Як видно, для виступу артистка вибрала нескромне вбрання – на ній чорний комбінезон із широкими штанами та відкритою спиною. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Всесвіт у твоїх очах, щастя у простих речах… Та прем’єра пісні "З тобою" сталась на тв, ексклюзивно для @ranokvdoma. Дякую @irina_khomenko та @konstantin_oktyabrskyy за гостинність і таку теплу бесіду. Дивіться "Ранок Вдома" кожного дня, о 7 та заряджайтесь позитивом!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Дуже круто".

"Неймовірна".

"Просто вау".

"Чудово".

"Така красива, але зачіска, вас вона псує".

"Клас. Пісня дуже прикольна і образ вогонь".

"У тебе такий гарний голос, ти неймовірно сильна і така мила".

"Класний голос, гарно рухається, чарівна дівчина! У житті обов'язково має бути місце прекрасному, класне вбрання!

"Ви так красиво і класно співали".

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