Як повідомляє Politeka.net, команда української виконавиці Jerry Heil повідомила, що під час концерту у Тернополі зі співачкою трапився нещасний випадок. Артистку після останнього концерту терміново госпіталізували до лікарні. Повідомлення про це з'явилося в Інстаграм-сториз знаменитості.

21 грудня Jerry Heil мала відіграти концерт у Тернополі. Однак із виконавицею сталася прикра ситуація: вона впала в оркестрову яму. Травми виявилися серйозними, тож співачці знадобилася допомога лікарів. Прямо із концерту Jerry Heil госпіталізували до лікарні. Усі ці подробиці повідомила команда артистки у Instagram, сама Яна не виходила на зв'язок.

Також відомо, що концерт знаменитості, який мав відбутися 22 грудня в Івано-Франківську, — скасували.

Jerry Heil через деякий час вийшла на зв'язок із шанувальниками та розповіла про свій стан.

Зокрема, вона розповіла, яку серйозну травму зазнала внаслідок падіння. Виявилося, що Jerry Heil, яку одразу з концерту відвезли до лікарні, зламала собі ребро. Таким чином, результатом падіння в оркестрову яму став для молодої співачки перелом ребра.

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