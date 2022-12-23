21 декабря Jerry Heil должна была отыграть концерт в Тернополе. Однако с исполнительницей произошла досадная ситуация.

Как сообщает Politeka.net, команда украинской исполнительницы Jerry Heil сообщила, что во время концерта в Тернополе с певицей случился несчастный случай. Артистку после последнего концерта срочно госпитализировали в больницу. Сообщение об этом появилось в Инстаграм-сториз знаменитости.

21 декабря Jerry Heil должна была отыграть концерт в Тернополе. Однако с исполнительницей произошла досадная ситуация: она упала в оркестровую яму. Травмы оказались серьезными, поэтому певице понадобилась помощь врачей. Прямо с концерта Jerry Heil госпитализировали в больницу. Все эти подробности сообщила команда артистки в Instagram, сама Яна не выходила на связь.

Также известно, что концерт знаменитости, который должен был пройти 22 декабря в Ивано-Франковске — отменили.

Jerry Heil через некоторое время вышла на связь со поклонниками и рассказала о своем состоянии.

В частности, она поведала, какую серьезную травму получила в результате падения. Оказалось, что Jerry Heil, которую сразу с концерта отвезли в больницу, сломала себе ребро. Таким образом, результатом падения в оркестровую яму стал для молодой певицы перелом ребра.

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