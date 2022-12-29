Крупи насичують організм складними вуглеводами і надовго позбавляють голоду. Каші можна готувати і на сніданок, і на обід, і вечерю. Їх можна робити солоними та солодкими. Навіть знайому всім з дитинства вівсянку можна приготувати незвично.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті поділився рецептом вівсяної каші з банановими чіпсами та в'яленою вишнею.

До вівсяної каші потрібно додати лише два ігрідієнти - готові бананові чіпси та в'ялену вишню. Тут немає нічого складного, тому що ці два інгредієнти можна купити практично у будь-якому супермаркеті чи на ринку. Це поєднання виникло випадково, але тепер вівсяна каша з банановими чіпсами і в'яленою вишнею - один з улюблених сніданків Євгена Клопотенко. За бажанням ви можете додати в кашу і свіжий банан та вишні.

ІНГРЕДІЄНТИ

100 г вівсяних пластівців

300 мл молока (або води)

30 г вершкового масла

30 г бананових чіпсів

30 г в'ялених вишень

сіль та цукор за смаком

1.Перед тим як починати варити вівсяну кашу, перегляньте інструкцію на упаковці. Зазвичай там зазначена пропорція рідини та пластівців, найчастіше 3:1. Висипте в каструлю 100 г вівсяних пластівців, додайте трохи солі та цукру за смаком.

2. Доведіть вівсянку до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 2-3 хвилини. Вимкніть вогонь, додайте по 30 г вершкового масла, в'ялених вишень та бананових чіпсів. Зачекайте хвилину та подавайте вівсяну кашу до столу.

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