Крупы насыщают организм сложными углеводами и надолго избавляют от голода. Каши можно готовить и на завтрак, и на обед, и на ужин. Их можно делать солеными и сладкими. Даже знакомую всем с детства овсянку можно приготовить необычно.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом овсяной каши с банановыми чипсами и вяленой вишней.

К овсяной каше нужно добавить только два ингридиента - готовые банановые чипсы и вяленую вишню. Здесь нет ничего сложного, потому что эти два ингредиента можно купить практически в любом супермаркете или на рынке. Это сочетание возникло совершенно случайно, но теперь овсяная каша с банановыми чипсами и вяленой вишней – один из любимых завтраков Евгения Клопотенко. По желанию вы можете добавить в кашу и свежий банан и вишню.

ИНГРЕДИЕНТЫ

100 г овсяных хлопьев

300 мл молока (или воды)

30 г сливочного масла

30 г банановых чипсов

30 г вяленых вишен

соль и сахар по вкусу

1.Перед тем как начинать варить овсяную кашу, посмотрите инструкцию на упаковке. Обычно там указана пропорция жидкости и хлопьев, чаще всего 3:1. Высыпьте в кастрюлю 100 г овсяных хлопьев, добавьте немного соли и сахара по вкусу.

2.Доведите овсянку до кипения, убавьте огонь и варите еще 2-3 минуты. Выключите огонь, добавьте по 30 г сливочного масла, вяленых вишен и банановых чипсов. Подождите минуту и подавайте овсяную кашу к столу.

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