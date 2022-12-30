Український актор Тарас Цимбалюк перестав приховувати не лише свою нову обраницю, а й її ім'я.

Нагадаємо, актор, який тільки недавно розлучився, закрутив роман із українською бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Відомо, що вона має свій бренд одягу, а також є співвласником ресторану.

Раніше Цимбалюк лише інтригував їх спільними фото, ховаючи обличчя своєї супутниці. Однак Світлану все одно впізнали.

Розкривши особистість своєї обраниці, Тарас Цимбалюк опублікував нову порцію їхніх ніжних фото. Серію знімків було зроблено дорогою додому - Цимбалюк сфотографував кохану в ліфті.

Одне з фото Цимбалюк зробив уже вдома, тримаючи свою кохану за руку.

«Спокнок», - підписав знімок Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, у червні український актор Тарас Цимбалюк повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Тіною Антоненко. Пара була разом із 2019 року, а в офіційному шлюбі рік. Актор не став називати причину розлучення, проте дав зрозуміти, що все сталося стрімко.

Примітно, що для актора це вже було друге розлучення.

Першу дружину Тараса Цимбалюка звали Ангеліна, їхній брак теж був дуже недовговічним.

Актор швидко зрозумів, що весілля було помилковим рішенням.

«Ми з Ангеліною розлучилися після півтора року нашого сімейного життя, бо я зрозумів, що я взагалі не нагулявся і це не моя людина», – розповідав Тарас Цимбалюк.

Розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.