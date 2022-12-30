Украинский актер Тарас Цымбалюк перестал скрывать не только свою новую избранницу, но и ее имя.

Напомним, актер, который только недавно развелся, закрутил роман с с украинской бизнесвуменом Светланой Готочкиной.

Известно, что она имеет свой бренд одежды, а также является совладелицей ресторана.

Ранее Цымбалюк лишь интриговал их совместными фото, пряча лицо своей спутницы. Однако Светлану все равно.

Раскрыв личность своей избранницы, Тарас Цымбалюк опубликовал новую порцию их нежных фото. Серия снимков была сделана по дороге домой - Цымбалюк запечатлел возлюбленную в лифте.

Одно из фото Цымбалюк сделал уже дома, держа свою возлюбленную за руку.

«Спокнок», - подписал снимок Тарас Цымбалюк.

Напомним, в июне украинский актер Тарас Цымбалюк сообщил, что разводится со своей женой Тиной Антоненко. Пара была вместе с 2019 года, а в официальном браке год. Актер не стал называть причину расставания, однако дал понять, что все произошло стремительно.

Примечательно, что для актера это уже был второй развод.

Первую супругу Тараса Цымбалюка звали Ангелина, их брак тоже был очень недолговечным.

Актер быстро понял, что свадьба была ошибочным решением.

«Мы с Ангелиной развелись после полутора лет нашей семейной жизни, потому что я понял, что я вообще не нагулялся и это не мой человек», - рассказывал Тарас Цымбалюк.

Расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.