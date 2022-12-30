Телеведучий Володимир Остапчук після новини про розлучення з'явився неподалік позицій окупантів, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який став зіркою "Маска". Знаменитість був одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, але офіційного підтвердження ще не було. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.

А цього разу Остапчук приїхав до Херсона, де вже через річку Дніпро були позиції росіян.

"Нехай росія та негода не робить вам у житті погоди", - написав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вова, скоріше б уже погоду у Сімферополі віщав";

"Боже, якщо я заслужив служити Україні, землі ангелів... навіть якщо я пожертвую своїм життям у дорозі, зробіть так, щоб я поїхав в Україну. Боже, допоможи мені. Моє бажання таке... Хай живе Україна і хай живуть українські воїни" .

Нагадаємо, Остапчук нарвався на критику після новини про розлучення, зірка відповіла

А ще Politeka повідомляла, що в Мережі розкрили ім'я нової обраниці телеведучого, які вже живуть разом

Також Politeka писала, що Остапчук на тлі чуток про розлучення з'явився у несподіваному місці.



