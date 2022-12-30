"Майстер Шеф" Євген Клопотенко зазначив, що овочі корейською – це смачна пікантна закуска, яка стане інгредієнтом для самостійної страви.

Кабачки можна використовувати як основу для найрізноманітніших страв – оладок, запіканок, кабачкової ікри, рагу, фаршированих кабачків та інших шедеврів.

Якщо ви любите моркву корейською, то знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко запропонував зробити за цим же принципом смачні кабачки. Рецепт він опублікував на своєму сайті. Страва чудово доповнить будь-який святковий стіл

Переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко зазначив, що кабачки за його рецептом будуть хрусткими, з насиченим часниково-коріандровим смаком та гострими, якщо додати багато перцю чилі.

Вогкі кабачки дуже ніжні на смак, тому не вимагають довгого маринування. Тож і час на приготуванні заощадите.

ІНГРЕДІЄНТИ

1 середній кабачок

1 середня морква

¼ білокачанної капусти

2 ст. л. яблучного оцту

1 год. л. рік

1 год. л. Сахара

½ перцю чилі

4 ст. л. соняшникової олії

½ ч. л. меленого коріандру

3 зубчики часнику

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ

1.Підготуйте овочі. Кабачок помийте і не очищайте шкірку. Спочатку поріжте кружальцями під кутом 45 градусів, а потім тонкою соломкою. Перекладіть у миску.

2.Морква очистіть, помийте і нашаткуйте мандоліною або спеціальною терткою для моркви корейською. У вас має вийти довга соломка. Перекладіть її до кабачків.

3.Візьміть ¼ білокачанної капусти і дрібно наріжте довгою соломкою, а ½ перцю чилі поріжте тонкими слайсами. Перекладіть все в миску до всіх овочів і перемішайте.

4.Видавіть 3 зубчики часнику в овочі.

5.У маленький сотейник влийте 4 ст. л. соняшникової олії, всипте 1 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру та ½ ч. л. меленого коріандру. Поставте на невеликий вогонь та підігрійте масло протягом 1 хвилини, постійно помішуючи. Цукор та сіль повністю не розчиняються і це нормально.

6.Влийте масло в миску в овочі, добре вибравши із сотейника залишки цукру та солі. Перемішайте усі компоненти страви. Влийте 2 ст. л. яблучного оцту. Останній має міцність 6%. Якщо використовуватимете звичайний столовий оцет 9%, зменшіть його кількість до 1 ст. л. Перемішайте і можете одразу подавати до столу.

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