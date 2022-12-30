"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что овощи по-корейски – это вкусная пикантная закуска, которая станет ингредиентом для самостоятельного блюда.

Кабачки можно использовать в качестве основы для самых разнообразных блюд – оладий, запеканок, кабачковой икры, рагу, фаршированных кабачков и других шедевров.

Если вы любите морковь по-корейски, то знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил сделать по этому же принципу вкусные кабачки. Рецепт он опубликовал на своем сайте. Блюдо прекрасно дополнит любой праздничный стол

Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что кабачки по его рецепту выходят хрустящими, с насыщенным чесночно-кориандровым вкусом и острыми, если добавить много перца чили.

Сырые кабачки очень нежные на вкус, поэтому не требуют долгого маринования. Так что и время на приготовлении сэкономите.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 средний кабачок

1 средняя морковь

¼ белокочанной капусты

2 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

½ перца чили

4 ст. л. подсолнечного масла

½ ч. л. молотого кориандра

3 зубчика чеснока

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

1.Подготовьте овощи. Кабачок помойте и не очищайте кожуру. Сначала порежьте кружочками под углом 45 градусов, а затем тонкой соломкой. Переложите в миску.

2.Морковь очистите, помойте и нашинкуйте мандолиной или специальной теркой для моркови по-корейски. У вас должна получиться длинная соломка. Переложите ее к кабачкам.

3.Возьмите ¼ белокочанной капусты и мелко нашинкуйте длинной соломкой, а ½ перца чили порежьте тонкими слайсами. Переложите все в миску ко всем овощам и перемешайте.

4.Выдавите 3 зубчика чеснока в овощи.

5.В маленький сотейник влейте 4 ст. л. подсолнечного масла, всыпьте 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и ½ ч. л. молотого кориандра. Поставьте на небольшой огонь и подогрейте масло в течение 1 минуты, постоянно помешивая. Сахар и соль полностью не растворятся и это нормально.

6.Влейте масло в миску в овощи, хорошо выбрав из сотейника остатки сахара и соли. Перемешайте все компоненты блюда. Влейте 2 ст. л. яблочного уксуса. Последний имеет крепость 6%. Если будете использовать обычный столовый уксус 9%, уменьшите его количество до 1 ст. л. Перемешайте и можете сразу подавать к столу.

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