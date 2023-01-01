Шеф Євген Клопотенко впевнений, що така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.

Французький багет найкраще підходить приготування часникового хліба. Ви тільки уявіть: хрумка скоринка, утворена завдяки вершковому маслу, розплавлений сир, ароматний часник і свіжий кріп. Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував швидкий та простий рецепт часникового хліба.

Кулінар упевнений, що така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.

Інгредієнти:

1 багет

2 зубчики часнику

185 г твердого сиру

50 г вершкового масла

5 гілочок кропу

Спосіб приготування:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть часник, подрібніть. Помийте кріп, відріжте стебла, а зелень порубайте.

2. Твердий сир наріжте тонкими слайсами розміром у діаметр багету. Кількість сиру регулюйте до смаку.

3. Розтопіть вершкове масло на сковороді на невеликому вогні. Слідкуйте, щоб олія не пригоріла. Зніміть масло|мастило| з вогню, всипте часник і кріп, перемішайте.

4.У багеті зробіть глибокі надрізи під кутом 45 градусів, не дорізаючи до кінця. Викладіть багет на шар фольги.

5.У розрізи вкладіть слайси сиру і полийте розтопленим вершковим маслом з подрібненим часником і кропом. Добре, якщо є кулінарний пензлик, нею зручно розподіляти олію.

6.Загорніть багет у фольгу, викладіть на лист і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Потім дайте трохи охолонути і одразу подавайте до столу.

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