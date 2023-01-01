Шеф Евгений Клопотенко уверен, что такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

Французский багет лучше всего подходит для приготовления чесночного хлеба. Вы только представьте: хрустящая корочка, образованная благодаря сливочному маслу, расплавленный сыр, ароматный чеснок и свежий укроп. Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил быстрый и простой рецепт чесночного хлеба.

Кулинар уверен, что такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

Ингредиенты:

1 багет

2 зубчика чеснока

185 г твердого сыра

50 г сливочного масла

5 веточек укропа

Способ приготовления:

1.Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень порубите.

2.Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером в диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.

3.Растопите сливочное масло на сковороде на небольшом огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло с огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.

4.В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.

5.В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.

6.Заверните багет в фольгу, выложите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.

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