Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко зазначив, що для приготування страви обирайте молоді кабачки з тонкою шкіркою.

Варення з кабачків дуже незвичайний, особливий десерт. Класичним варіантом вважається кабачкове варення з лимоном. Однак можливі інші комбінації, наприклад, з апельсином, грушами, горіхами або родзинками.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував свій варіант варення з кабачків.

Для приготування страви вибирайте молоді кабачки із тонкою шкіркою. Часто в це варення додають цитруси, фрукти та сухофрукти. Кабачки вбирають смак інших продуктів і добре поєднуються з ними. Таким десертом можна здивувати гостей і вони ворожити – з чого воно зроблено.

Інгредієнти на банку 750 мл:

1 кг молодих кабачків

600 г цукру

100 мл води

1 коробочка кардамону

1 лимон (сік)

1 апельсин (сік та цедра)

Приготування:

1.Кабачки вимити, очистити від шкірки, прибрати серцевину з насінням. Нарізати кубиками.

2.Цитруси розділіть на цедру та часточки. Зняти плівку та білі прожилки з м'якоті. Видалити всі кісточки. Натріть цедру на дрібній тертці, не торкаючись гіркої білої частини. Вижміть із апельсина сік.

3.Викладіть кубики кабачків у каструлю і влийте 100 мл води. Додайте 600 г цукру, 1 пачку кардамону, цедру та апельсиновий сік.

4. Доведіть до кипіння, після цього зменшіть вогонь і варіть ще 45 хвилин, періодично помішуючи. За цей час волога трохи випарується і утворюється пектин.

5. Додайте в каструлю сік 1 лимона, перемішайте і проваріть разом ще 5 хвилин. Викладіть варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.

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