Варення з кабачків дуже незвичайний, особливий десерт. Класичним варіантом вважається кабачкове варення з лимоном. Однак можливі інші комбінації, наприклад, з апельсином, грушами, горіхами або родзинками.
Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував свій варіант варення з кабачків.
Для приготування страви вибирайте молоді кабачки із тонкою шкіркою. Часто в це варення додають цитруси, фрукти та сухофрукти. Кабачки вбирають смак інших продуктів і добре поєднуються з ними. Таким десертом можна здивувати гостей і вони ворожити – з чого воно зроблено.
Інгредієнти на банку 750 мл:
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
В Укренерго зробили важливу заяву після обстрілу України у новорічну ніч: подробиці
Тарифи, пенсії, податки, соцвиплати: що зміниться для українців уже з 1 січня
2023 рік може стати вирішальним: аналітики озвучили сценарії перемоги України
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
1 кг молодих кабачків
600 г цукру
100 мл води
1 коробочка кардамону
1 лимон (сік)
1 апельсин (сік та цедра)
Приготування:
1.Кабачки вимити, очистити від шкірки, прибрати серцевину з насінням. Нарізати кубиками.
2.Цитруси розділіть на цедру та часточки. Зняти плівку та білі прожилки з м'якоті. Видалити всі кісточки. Натріть цедру на дрібній тертці, не торкаючись гіркої білої частини. Вижміть із апельсина сік.
3.Викладіть кубики кабачків у каструлю і влийте 100 мл води. Додайте 600 г цукру, 1 пачку кардамону, цедру та апельсиновий сік.
4. Доведіть до кипіння, після цього зменшіть вогонь і варіть ще 45 хвилин, періодично помішуючи. За цей час волога трохи випарується і утворюється пектин.
5. Додайте в каструлю сік 1 лимона, перемішайте і проваріть разом ще 5 хвилин. Викладіть варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.