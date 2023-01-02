Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что для приготовления блюда выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей.

Варенье из кабачков – очень необычный, особый десерт. Классическим вариантом считается кабачковое варенье с лимоном. Однако возможны и другие комбинации, например, с апельсином, грушами, орехами или изюмом.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил свой вариант варенья из кабачков.

Для приготовления блюда выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей. Часто в это варенье добавляют цитрусы, фрукты и сухофрукты. Кабачки впитывают вкус других продуктов и хорошо сочетаются с ними. Таким десертом можно удивить гостей и они будут гадать - из чего оно сделано.

Ингредиенты на банку 750 мл:

1 кг молодых кабачков

600 г сахара

100 мл воды

1 коробочка кардамона

1 лимон (сок)

1 апельсин (сок и цедра)

Приготовление:

1.Кабачки вымыть, очистить от кожуры, убрать сердцевину с семенами. Нарезать их кубиками.

2.Цитрусы разделите на цедру и дольки. Снять пленку и белые прожилки с мякоти. Удалить все косточки. Натрите цедру на мелкой терке, не затрагивая горькую белую часть. Выжмите из апельсина сок.

3.Выложите кубики кабачков в кастрюлю и влейте 100 мл воды. Добавьте 600 г сахара, 1 пачку кардамона, цедру и апельсиновый сок.

4.Доведите до кипения, после этого убавьте огонь и варите еще 45 минут, периодически помешивая. За это время влага немного испарится и образуется пектин.

5.Добавьте в кастрюлю сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Выложите варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.

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