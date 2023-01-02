Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук, яка виступає під сценічним ім'ям AIDA, зараз перебуває в США.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка привітала українців із Новим роком.

"Цього року багато хто з нас зустрічав Новий Рік начужині. А ще більше, ховаючись у підвалах від російських ракет. Любі мої українці, у цю Новорічну ніч у нас було одне бажання на всіх - мир і перемога. Ну і… самі знаєте що. І я вірю, що у 2023 наше спільне бажання обов‘язково збудеться. З Новим Роком!🎄", — написала Аїда Ніколайчук.

У сторіс артистка додала, що минулий рік для неї став однаково і найсумнішим, і найщасливішим.

"Він поставив всі крапки над всіма І. І вже ніколи не буде так як раніше. Раніше ми думали, що наші проблеми це всесвітне нещастя, але ні... Воно, як з'ясувалося було лише попереду. Сподіваюсь, що наступний рік принесе Україні перемогу, а людям довгоочікуваний спокій і можливість жити вільно дихаючи!", — наголосила зірка.

Шанувальники, серед яких багато іноземців, у коментарях підтримали Аїду:

"З новим роком, Аїдочко! Роком нашої перемоги! 💛💙";

"Дивовижно!! Приголомшливо!! Ви такі красиві та чудові, як і ваш звук";

"Нехай 2023 принесе вам те, чого ви хочете!! Молимося за вас та прекрасний народ України!! 🙏".

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