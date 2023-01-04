Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася яскравими фото з коханим та публічно до нього звернулася.

"Мій Вітусику, з Днем Народження 🎂😘Ти оспіваний у моїх піснях, ти моя муза і натхнення. З тобою не буває сумно) Завжди мільйон креативних ідей, завжди у русі, завжди цікаво і дуже насичено 🥵😂", — пише Ірина Федишин.

У свій день народження Віталій Човник вирішив поголити бороду, щоб виглядати молодшим, але, як зізнається співачка, з бородою їй подобається більше.

"Ну і взагалі я багато про що промовчу..))) Але як тобі повезло з жінкою …!🤣🤣🤣 Дякую тобі за це яскраве життя! Можливо колись напишу книгу і про все розкажу. А найголовніше дякую тобі за наших 2 синочків і сімейне тепло. За твою вірність і любов. Продовжуємо впевнено крокувати, рука за руку, по житті, де нас чекає ще дуже багато приємних пригод, хітових пісень, улюблених глядачів і перемога та розквіт нашої України 💙💛😍 Нехай усе вдається і Господь дарує міцне здоров’я і довгі, щасливі роки життя", — додала артистка.

Ірина Федишин також розкрила одне з бажань чоловіка — зробити концерт на «Донбас-Арені» з програмою «Це моя земля».

"Нехай вони збуваються 🎉🎁 Дуже люблю і пишаюся тобою 💪❤️", — наголосила вона.

Нагадаємо, що Ірина Федишин показала, куди поїхала, та несподівано звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка показала, як окупанти знівечили авто.

Також Politeka писала, що Федишин після скандалів похизувалася, як із Дзідзьо та Пономарьовим запалила в Італії.