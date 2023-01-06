Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про ТікТок, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля вирішила пожартувати, піднявши українцям настрій.
"Це я не доїла олів'є і говорю, що більше не можу", - написала зірка.
"Несуть торт:", - написала далі Оля, натякаючи, що з'явилося місце для солодощів.
"Нічні жриці у справі!", - написала зірка під відео.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Олю, ми з тобою схожі";
"Так і було";
"Королева олів'є".
А до того Оля поскаржилася на умови у своєму підвалі.
"Два дні поспіль ми вже спали в підвалі. Там у нас був незручний диван. І сьогодні ми принесли до підвалу ліжка. Раптом, будемо тут ночувати. А то мої діти спали на цьому дивані", - розповіла Оля і нарвалася на критику від українців. .
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