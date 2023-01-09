Его жена - известная украинская блоггерша и журналистка Алина Шаманская сообщила, что инцидент, имевший место на днях, стал последней точкой в ​​их браке, пишет Politeka.net.

Шаманская заверила, что подробностей разрыва ожидать не следует, но кое-что все же решила рассказать.

«Я молча ела проклятия в мою сторону от тысяч людей всю войну. Потому что мой муж в Америке со мной. Мне и моему сыну желали смерти не один день, а 10 месяцев», – рассказала Шаманская.

По ее словам, она так и не дождалась защиты, чтобы в публичной плоскости прозвучало: «Отстаньте от Алины, все вопросы ко мне».

Также Шаманская призналась, что она тяжело переживает происходящее. Так, блоггерша разместила свое заплаканное фото.

«Вы все пишите о моей силе – спасибо! Но пока я себя в зеркале не узнаю», - прокомментировала пока жена Руслана Ханумака печальный снимок.

Украинский шоумен, звезда сериала "100 тысяч минут вместе" Руслан Ханумак вернулся в Украину после того, как жил в Европе и США с 24 февраля.

Ханумак уверял, что оказался за границей именно в этот период случайно. Они, мол, планировали этот отпуск давно до дня рождения Шаманской.

«Это судьба, что мы летели на день рождения. Это как-то так совпало, что значит так нужно", – рассказывал Ханумак.

Актер также рассказывал, как относится к хейту в свой адрес:

"Я все читал. А что мне говорить? Это очень больно было и сейчас такое несется, немного легче. Надо оправдываться за то, что не вернулся. Да, надо. Несколько раз сделал, получил еще больше хейта. И что мне делать? В такие ситуации попало очень много артистов. Надо пережить это. Почему не приехал воевать? Потому что страшно, не хотел умереть".

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