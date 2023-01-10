Знаменита актриса Ольга Сумська продовжує інтригувати фанатів новими образами разом із чоловіком, а також привертає увагу до вбрання. Зазвичай Ольга сяє на публіці у класичних костюмах та сукнях, просуваючи українські бренди.

Цього разу 56-річна Сумська у спортивному костюмі разом із чоловіком Віталієм Борисюком. Причому виглядала зірка помітно молодша і свіжіша за звичайний, обравши вбрання яскраво-жовтого кольору.

Розпущені світлі локони та мінімум макіяжу додали образу Ольги Сумської витонченості та невимушеності.

"Домашній догляд - основа основ для жінки, це 50% її краси. Щоб залишатися молодою та красивою, походів до косметолога недостатньо, це - робота над собою ще й удома. Так, ми все це знаємо, але мало хто робить!", - раніше говорила Ольга.

Раніше актриса показала, як її сім'я збиралася разом із обіднім столом та весело проводила час разом.

На одній із фотографій Тоня позувала разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, Паперна дуже схожа на свого тата.

"Татава донька", - підписала кадр Ольга Сумська.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.