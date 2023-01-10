Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. А нещодавно зірка давала концерт та впала в оркестрову яму. Після цього Яні довелося лягти лікарню на якийсь час. Як виявилось, Шамаєва зламала одне ребро, через що їй навіть дуже складно співати.
Не забуває Jerry Heil і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Яна показала, як зустріла дитину, яка слухає її музику.
"У ресторані готелю підійшла родина із маленьким сонечком, що росте на цій пісні", - написала Шамаєва на відео.
"Це було так мило. Івано-Франківську, люблю тебе", - написала Яна під відео.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Суддя прийшов по гуманітарку та викликав поліцію, бо його сім’я такого не їсть: чим усе закінчилося
"Не можна дивитися без сліз": будівлі після вибухів зрівняло з землею, під завалами люди
Україні збираються запропонувати "корейський варіант": у чому він полягає
Жили батьки із трьома дітьми: з'явилися кадри з місця вогняної трагедії
Фанати одразу почали лайкати та писати коментарі, а один із фоловерів вирішити запитати у Яни за здоров'я: "Це дуже мило. Як ти після лікарні?".
Яна відповіла на запитання: "Набагато краще вже, вже майже випрямляю спину, коли ходжу".
Нагадаємо, Jerry Heil розповіла про перелом ребра, здивувавши українців
А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil після травми на концерті зненацька звернулася до українців за допомогою .
Також Politeka писала, що Jerry Heil після падіння в оркестрову яму показала травму