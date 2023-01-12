Режисер та актор студії "95 Кварталу" Руслан Ханумак назвав ведучого Славу Дьоміна "дном". Знаменитість так висловився щодо свого колеги зі сцени через шоу "Слава+". Зокрема, там Дьомін розповідав про розлучення Ханумака з блогеркою Аліною Шаманською. Різке звернення він опублікував в Інстаграм , а телеведучий відповів йому в коментарях.
В ефірі "Люкс FM" ведучий традиційно ставив питання тарологу Людмилі Хомутовській про війну в Україні та актуальні теми у шоу-бізнесі. Зокрема, він поцікавився, чи Руслан Ханумак змінив матері свого сина Аліні Шаманської. Карти показали гостеві шоу, що зрада була.
Руслан Ханумак не став миритися з цим і написав звернення до Слави Деміна.
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"Я цю тему взагалі пообіцяв собі більше не відкривати, але є одне "але". І таке "але", що у мене навіть немає слів. Є в мене тільки два слова - це Слава Дьомін і картниця. Ну якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проект і всі твої гості, які погоджуватимуться після цього до тебе приходити – повне дно", – зазначив він.
Слава Дьомін у коментарях під відео пояснив, чому запрошує на шоу таролога.
"Є люди, які вірять тарологам. І їх багато. І в таких ефірах ми обговорюємо багато питань щодо ситуації в країні, а не лише особисте життя блогерів чи інших відомих людей. Для таких людей ми й робимо такі інтерв'ю, і це справа кожного глядача - вірити чи ні.Я не несу відповідальності за сказане гостем.І не висловлюю свою думку з цього приводу.Якщо тобі дійсно є що сказати глядачам та підписникам з цього і не тільки приводу, то я запрошую на інтерв'ю, де ти зможеш висловитися на всі 100%", - відповів Слава Дьомін.
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