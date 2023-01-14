Відомий український кухар Євген Клопотенко зазначив, що цей бісквіт можна їсти самостійно або зробити з нього торт, промазавши кремом або карамеллю.

Бісквіт – не тільки основа під будь-які торти, а й смачний десерт. Бісквіт дуже простий у приготуванні та має неперевершений ніжний та солодкий смак.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко порадував рецептом ніжного та яскравого морквяного бісквіту. На його приготування потрібно лише 35 хвилин.

Як уточнив Євген Клопотенко, морквяний пиріг — це ідеальний осінній десерт, адже він корисний та смачний одночасно. Крім того, він досить швидкий у приготуванні, і всі процеси разом із випіканням не займуть більше години.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

яйця (4 шт.).

Цукор (80 г).

Одна щіпка солі.

Розпушувач (7 г).

Борошно (100 г).

Морква (150 г).

Для крему:

Сметана (250 г).

Цукрова пудра (50 г).

Покроковий рецепт морквяного бісквіту:

1. Відокремити жовтки від білків. Жовтки перебити із половиною порції цукру, а білки з іншою половиною до густого стану.

2.Трохи солі додати в жовтки і почати поступово вводити борошно (попередньо замішане з розпушувачем).

3.На середню чи дрібну тертку натерти моркву. Додати в суміш із жовтками і перемішати акуратно до однорідної консистенції. Додати білкову масу та обережно розмішати.

4.Форму вистелити пергаментом та залити її отриманим тестом. Відправити до розігрітої духової до 180 градусів. Випікати протягом 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

5.Для крему потрібно збити сметану із цукровою пудрою. Після приготування бісквіту потрібно дістати його з духовки та дати охолонути. Потім необхідно розрізати бісквіт та намазати сметанним соусом.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.