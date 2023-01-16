Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько та про Фейсбук, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Все? Діма Білан не виїзний)))

ФСБ з 9 січня закрила виїзд із РФ військовозобов'язаних і навіть обмежено придатних до служби - ГУР

Відповідний наказ ФСБ направила до всіх прикордонних управлінь країни", - написала Приходько.

Українці почали активно обговорювати публікацію Насті:

"А він що, людина, що її можуть не випустити?)))";

"І до чого це? Кого взагалі хвилює доля того Діми Білана?";

"Пісков написав, що це все фейкова новина. У Варламова нічого про це не писали. На жаль(");

"Це без автомата не можна, а з автоматом усі лізуть і лізуть і навіть біжать назустріч до чорного пакета";

"А Білан не громадянин Білорусі?".

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Нагадаємо, Приходько після тривалої перерви звернулася до українців та повідомила, де пропадала

А ще Politeka повідомляла, що Приходько назвала, хто найімовірніше поїде від України на Євробачення

Також Politeka писала, що Приходько довірилася інтуїції та назвала, хто може стати переможцем Нацвідбору на "Євробачення"



